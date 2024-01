Liguria, lo spot per Sanremo all'insegna dell'amore. Il regista Brizzi: "I baci delle coppie nei luoghi iconici della regione"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Sta per cominciare il festival di Sanremo e come ogni anno ci sarà uno spot di promozione della regione Liguria. Quest'anno i protagonisti saranno gli innamorati. Sabato comincerà la ricerca di coppie che appariranno nello spot diretto dal noto regista Fausto Brizzi. Sarà una 'Cartolina' che sarà trasmessa durante le cinque serate del Festival, in diretta televisiva. Sarà un viaggio nella terra ligure attraverso una sfilata di baci nei luoghi più iconici del territorio.

Il castingn si terrà dalle 14.30 alle 19.30 nella Sala della Trasparenza della Regione Liguria (piazza De Ferrari 1, piano terra) alla presenza del regista Fausto Brizzi e del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che interverrà nel corso del pomeriggio, al quale potranno partecipare liberamente tutti coloro che vogliono provare a diventare protagonisti del Festival di Sanremo.

Fausto Brizzi intervistato a Telenord: "Ansiamo a selezionare delle coppie che si baciamo in un'atmosfera che ricorda un mio vecchio film "Ex" per raccontare i luioghi più iconici della regione attraverso dei baci. Inoltre la decisione del tema deriva anche dal fatto che si riapirrà la via dell'amore e quindi vogliamo fare un messaggio romantico e poi ci sarà anche una sorpresa, una redizione di una canzona sanremese come sottofondo dello spot. Le coppie verranno a baciarsi al casting e poi verranno con noi per la liguria da ponente a levante, saranano una decine di coppie di ogni età. Sarà un bel bacio che dovranno replicare in tutti i luoghi".