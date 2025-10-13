Liguria Live ore 10: Moby Dick e Colombo, eroi del mare, storia e letteratura: la Casa di Colombo in diretta su Telenord

Liguria Live: Moby Dick e Cristoforo Colombo, protagonisti del mare tra letteratura, arte e memoria

Sarà una mattinata all’insegna della cultura e della scoperta quella che Liguria Live proporrà oggi lunedi 13 ottobre con due figure emblematiche del mare e dell’immaginario collettivo: Moby Dick e Cristoforo Colombo.

In occasione dell’apertura della grande mostra “Moby Dick. La Balena. Storia di un mito dall’antichità all’arte contemporanea”, in programma al Palazzo Ducale di Genova, interverranno le curatrici Ilaria Bonacossa e Marina Avia Estrada, che illustreranno il percorso espositivo. In scaletta anche la presidente di Palazzo Ducale Sara Armella e il CEO di Way experience per l’esperienza Moby Dick con il visore. Sarà un viaggio tra arte, letteratura, mitologia e ambiente, in cui la figura della balena bianca diventerà simbolo del nostro rapporto con la natura e con l’ignoto e Colombo un uomo da scoprire e ricordare.

A seguire, verranno trasmessi alcuni spezzoni del documentario di Paolo Emilio Taviani dedicato a Cristoforo Colombo, figura centrale dell’identità genovese e della storia della navigazione. Per questa occasione la Casa di Colombo sarà aperta in via straordinaria per consentire le riprese e la diretta in televisione offrendo così agli spettatori un accesso esclusivo agli interni della dimora dove, secondo la tradizione, Colombo visse nella sua giovinezza. In studio Carlotta Nicoletti e in collegamento Anna Li Vigni.

