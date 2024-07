Genova: Fondazione Pallavicino dona ad Associazione Carabinieri nuova automobile per agevolare impegno sul territorio

Una nuova automobile per potenziare l'attività sul territorio dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Questa la donazione che la Fondazione Pallavicino, nella persona del Principe Domenico Pallavicino, formalizza venerdì 26 luglio alle 18 a Palazzo Pallavicino Interiano, in Piazza Fontane Marose 2 a Genova. Il Principe consegnerà in dono una Fiat Panda alla sezione ligure dell'ANC, "a fronte dell’impegno profuso nei confronti della comunità genovese e ligure".

L’Associazione, di cui fanno parte militari in congedo di ogni ordine e grado unitamente a quelli cosiddetti simpatizzanti, contribuisce alla sicurezza della popolazione intervenendo anche nell’ambito delle attività di protezione civile. Il mezzo donato sarà utilizzato per contribuire a svolgere questa importante attività su Genova e provincia.

“La Fondazione Pallavicino – commenta il Principe Domenico Pallavicino - vuole essere protagonista della vita culturale del Paese e della città di Genova non solo attraverso iniziative culturali di livello nazionale ed internazionale ma anche contribuendo alle esigenze dei cittadini stessi. La donazione è una testimonianza della nostra riconoscenza verso le Forze dell’Ordine, da sempre impegnate nel tutelare la sicurezza dei cittadini”.

Interverranno alla cerimonia il sindaco di Genova Marco Bucci; il Maggiore dei Carabinieri Giorgio Antonielli, Comandante della Compagnia Carabinieri – Centro di Genova; Giampiero Fiora, ispettore Regionale e Responsabile Associazione Nazionale Carabinieri Liguria e Presidente Nucleo Protezione Civile della stessa Associazione; Sergio Gambino, assessore alla sicurezza e protezione civile Comune di Genova.

La Fondazione Pallavicino ETS di Genova viene costituita nel luglio del 2019, per volontà del Principe Domenico Antonio Pallavicino (nella foto con il professor Vittorio Sgarbi e il sindaco Marco Bucci), con lo scopo di conservare la memoria e proseguire la storia della famiglia Pallavicino. Figli di una storia gloriosa, che li pone tra le più antiche ed eminenti casate feudali del settentrione d’Italia, nella discendenza dalla remota stirpe degli Obertenga, capace di esprimere, nella propria famiglia, senatori, tre dogi della Repubblica di Genova nel 1528 e il XVI Albergo genovese. Presidente della Fondazione è il professor Vittorio Sgarbi, capace di generare, da sempre, una visione artistica di livello internazionale, promuovendo conferenze, convegni, pubblicazioni dedicate all’arte italiana, con particolare attenzione per quella genovese, istituendo premi e assegnando borse di studio per giovani laureati in storia dell’arte. La Fondazione lavora per incrementare la propria collezione, con l’acquisto di dipinti, sculture, oggetti, sul mercato italiano e internazionale, e si fa promotrice di importanti mostre di arte antica, che si avvicendano nelle stanze di Palazzo Pallavicino, o in altre sedi istituzionali, in gemellaggio con musei o fondazioni.