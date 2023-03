Liguria, l'assessore regionale Giampedrone in visita a Pietra Ligure e a Loano: "Investiti 9,5 milioni per ridare stabilità e bellezza ai due comuni"

Questa mattina l’assessore regionale alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone, accompagnato dai sindaci di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, di Loano Luca Lettieri e di Giustenice Mauro Boetto, ha partecipato a Pietra Ligure, in località Castagnabanca, a un sopralluogo nell’area di cantiere dei lavori per la messa in sicurezza del versante a seguito degli eventi alluvionali del 22, 23 e 24 novembre 2019, che avevano provocato la frana della strada comunale e l’isolamento della zona.



“Un intervento fondamentale per la completa messa in sicurezza della zona di Castagnabanca dopo le alluvioni del novembre 2019 che avevano provocato il franamento della strada e l’isolamento dei residenti – dichiara l’assessore Giampedrone – Criticità a cui Regione Liguria, in costante collaborazione e proficua sinergia con i Comuni del territorio, ha reagito subito finanziando dapprima, con 400mila euro, i lavori di consolidamento, messa in sicurezza della strada e disciplinamento acque che hanno consentito il ripristino della viabilità della zona, e adesso con un importante stanziamento di 1,2 milioni, per un totale di 1,6 milioni, che restituiranno definitivamente stabilità a questa affascinante ma fragile porzione del territorio savonese e ligure”.



I lavori sul versante di Castagnabanca, consegnati a metà febbraio e finanziati interamente da Regione Liguria per un importo complessivo di 1,2 milioni di euro, prevedono la riprofilatura dei rivi e l’adeguamento degli impluvi esistenti. La conclusione dei lavori è prevista per fine novembre 2023.

Successivamente, l’assessore Giampedrone ha partecipato a un sopralluogo sul lungomare di Loano, attualmente oggetto di lavori per il rifacimento della passeggiata a mare dopo il completamento delle opere di difesa a mare finanziate da Regione Liguria con 5 milioni di euro del fondo di Protezione Civile. “Il primo lotto di lavori sulla passeggiata a mare, finanziato con 2,9 milioni di euro del Fondo Strategico Regionale – aggiunge Giampedrone – si concluderà entro il mese di maggio, aggiungendo un altro tassello al mosaico di interventi con i quali il Waterfront di Loano diventerà più bello e sicuro, grazie a un investimento da parte di Regione Liguria di quasi 8 milioni di euro che, aggiungendosi agli 1,6 spesi per Castagnabanca, cubano uno stanziamento complessivo di quasi 10 milioni per i Comuni di Loano e Pietra Ligure”.