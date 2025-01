Liguria, influenza: la nostra regione tra le più colpite dal virus

La prima settimana di gennaio è stata la più critica per l'influenza in Liguria, con una crescente incidenza di casi e ricoveri, anche a causa della circolazione di più varianti virali. L'incidenza del virus ha raggiunto l'11,8%, posizionando la regione tra le più colpite in Italia, dopo Lazio, Marche, Abruzzo, Campania e Puglia. La situazione è monitorata con attenzione dalle autorità sanitarie, ma le previsioni suggeriscono che l'emergenza potrebbe protrarsi anche nelle prossime settimane.

Circolazione virale – L'influenza continua a far sentire la sua presenza in Liguria, dove si registrano una serie di ospedalizzazioni dovute sia al virus A (H1N1), che ad altri virus respiratori. «Stiamo osservando la co-circolazione di diversi virus e sottotipi influenzali», ha affermato il direttore generale di Alisa, Filippo Ansaldi, sottolineando l'incidenza particolarmente alta tra gli over 65, con un significativo impatto sugli accessi ospedalieri. La diffusione del virus, che aveva raggiunto il picco durante le vacanze natalizie, continua a destare preoccupazione, tanto che la Liguria si trova tra le prime regioni italiane in termini di incidenza.

Ricoveri – I ricoveri legati all'influenza sono aumentati notevolmente, con il sistema sanitario ligure che sta affrontando un periodo di forte pressione. Anche se la situazione è sotto controllo, le autorità sanitarie restano in allerta, con una particolare attenzione rivolta alla fascia di popolazione più vulnerabile, ovvero gli anziani. «In questo periodo, ringrazio tutti i sanitari che sono al lavoro, anche durante le vacanze, per garantire la salute dei liguri», ha dichiarato Massimo Nicolò, assessore regionale alla Sanità. La continua mobilitazione dei medici e degli ospedali sta contribuendo a limitare gli effetti più gravi del virus, ma la sfida non è ancora vinta.

Influenza Point – Un'altra misura adottata per contenere la diffusione del virus sono gli "Influenza Point", punti di riferimento attivi in tutta la regione. Questi centri, attivati grazie alla collaborazione dei medici, sono stati istituiti per offrire supporto alla popolazione e alleggerire il carico sugli ospedali. Gli "Influenza Point" rimarranno operativi durante i tre ultimi weekend di gennaio, per far fronte all'ulteriore diffusione del virus. «I medici e il personale sanitario sono impegnati con grande dedizione per garantire il massimo supporto», ha aggiunto Nicolò.

Prospettive future – Nonostante l'attenzione e le misure preventive messe in campo, la Liguria non è ancora fuori pericolo. Con il continuo aumento dell'incidenza, non si esclude una nuova fase di intensificazione dei contagi nelle prossime settimane. Anche altre regioni italiane stanno vivendo una situazione simile, ma i medici invitano alla prudenza e al rispetto delle misure sanitarie. Le autorità invitano tutti a rimanere vigili, soprattutto per le persone a rischio.

