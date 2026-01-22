Liguria: il Governo dichiara lo stato di emergenza per il maltempo del settembre 2025
di R.C.
Il provvedimento prevede uno stanziamento di 4,3 milioni di euro destinati agli interventi già realizzati nei comuni colpiti in provincia di Genova, La Spezia e Savona
Il Consiglio dei ministri ha riconosciuto lo stato di emergenza in Liguria per i danni al patrimonio pubblico causati dalle ondate di maltempo che hanno interessato il territorio regionale nel settembre 2025. Il provvedimento, adottato su proposta del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, prevede uno stanziamento di 4,3 milioni di euro destinati agli interventi di somma urgenza già realizzati.
Le risorse saranno impiegate nei Comuni colpiti nelle province di Genova, Savona e La Spezia. Nell’area metropolitana genovese il riconoscimento riguarda Cicagna, Favale, Malvaro, Lavagna, Lorsica, Mele, Rezzoaglio e San Colombano Certenoli, interessati dal maltempo dell’1 e 2 settembre. In provincia di Savona gli interventi riguardano Cairo Montenotte, Carcare e Dego, colpiti il 21 e 22 settembre, mentre nello Spezzino il Comune coinvolto è Luni, per gli eventi del 9 settembre.
Soddisfazione è stata espressa dall’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone, che ha sottolineato come il riconoscimento dello stato di emergenza sia il risultato di un lavoro costante con i territori. “Ringrazio il ministro Musumeci e il capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile Fabio Ciciliano per l’attenzione e la rapidità di risposta – ha dichiarato – così come tutto il sistema di Protezione civile, che ha dimostrato ancora una volta capacità operativa e spirito di servizio”.
