Liguria, il bando per la bigliettazione elettronica a A&P Ticketing Solutions e Engineering Ingegneria Informatica

di Marco Innocenti

Il prezzo totale della fornitura è di 16,3 milioni di euro

È il raggruppamento temporaneo di imprese composto dalla mandataria A&P Ticketing Solutions Srl di Signa (FI) e dalla mandante Engineering Ingegneria Informatica Spa di Roma ad essersi aggiudicato la gara europea a procedura aperta indetta da Liguria Digitale per la realizzazione del sistema di bigliettazione elettronica per il servizio di trasporto pubblico della Regione Liguria. Il prezzo totale della fornitura è di circa 16,3 milioni di euro. La sottoscrizione del contratto avverrà, come prevede la legge, non prima di 35 giorni da oggi.

"Dopo un iter lungo e complesso all'insegna di vari ricorsi presso gli organi preposti da parte di alcuni soggetti in gara - commenta l'assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino - con l'assegnazione di oggi si compie un altro passo avanti verso la bigliettazione elettronica. Avere questo sistema, basato su un progetto innovativo e sviluppato con le tecnologie più all’avanguardia, esteso in tutta la regione significherà, a tutti gli effetti, avere un Tpl ligure sempre più moderno ed efficiente".

Questo passaggio potrebbe finalmente scrivere la parola fine ad una lunga battaglia legale, culminata con la sentenza dello scorso mese di febbraio con la quale il Tar di Genova aveva accolto il ricorso presentato proprio da A&P contro l'aggiudicazione della gara alla concorrente Thales Italia.