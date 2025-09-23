Liguria, firma imminente per la nuova base elisoccorso a Luni: operatività prevista per l’estate 2026

È pronta a essere firmata la convenzione tra Regione Liguria, Aeronautica Militare e Agenzia del Demanio per la realizzazione della nuova base di elisoccorso presso la base militare di Luni, a Sarzana. L’accordo, della durata di sei anni con possibilità di rinnovo automatico per altri sei, prevede la concessione gratuita da parte del Ministero della Difesa di un’area demaniale di oltre 14mila metri quadrati, destinata esclusivamente all’attività di emergenza sanitaria HEMS (Helicopter Emergency Medical Service).

L’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone ha sottolineato l’importanza di questo traguardo: "La firma della convenzione rappresenta un fondamentale passo avanti per attivare la base dell’elisoccorso nel levante ligure, presso l’aeroporto militare di Luni-Sarzana. Puntiamo a concludere la fase progettuale entro la fine del 2025 o all’inizio del 2026, per avviare subito i lavori di realizzazione della piazzola di stazionamento e dell’hangar. L’obiettivo è garantire la piena operatività della base entro l’estate del prossimo anno".

Il progetto, sebbene abbia richiesto più tempo del previsto, ha superato tutte le delicate fasi di confronto con il Ministero della Difesa, assicurando che non ci saranno interferenze con le attività già in corso nell’aeroporto militare. Giampedrone ha ringraziato il Gabinetto del Ministro per la collaborazione proficua che ha permesso di arrivare a questo risultato.

Per l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò, la nuova base rappresenta un "potenziamento decisivo del sistema di emergenza-urgenza in Liguria, con un impatto particolarmente significativo per la provincia della Spezia e l’intero levante ligure". La presenza di un presidio HEMS a Luni-Sarzana consentirà di ridurre sensibilmente i tempi di intervento, migliorando la capillarità e la tempestività dei soccorsi sia per i residenti sia per i numerosi turisti che visitano la regione.

"Si tratta di un investimento strategico per la salute e la sicurezza dei cittadini – ha concluso Nicolò – che nasce da un importante lavoro di squadra tra Regione, Difesa e tutte le istituzioni coinvolte".

