Liguria, fine settimana da bollino nero: traffico intenso e maltempo in arrivo

Il grande esodo estivo entra nel vivo e la Liguria si prepara ad affrontare un fine settimana di fuoco, tra traffico da bollino nero e condizioni meteo instabili. Secondo le stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, solo in questo weekend si attendono oltre 13 milioni di spostamenti su scala nazionale, con picchi previsti nella giornata di sabato 2 agosto. Per la Liguria, uno dei principali snodi verso le località balneari del Nord Italia, si annuncia un fine settimana critico.

Traffico e cantieri sospesi per agevolare i flussi - Nella nostra regione, le direttrici più interessate saranno la statale 1 Aurelia, la statale 45 di Val Trebbia e i collegamenti con i valichi autostradali verso la Francia e il Piemonte. Anas ha già predisposto un piano straordinario per facilitare la viabilità, sospendendo il 81% dei cantieri attivi lungo la rete nazionale – ben 1.348 su 1.672 – e mobilitando 2.500 operatori per garantire assistenza e monitoraggio 24 ore su 24. "L’obiettivo è garantire una circolazione il più possibile scorrevole – ha spiegato l’AD di Anas, Claudio Andrea Gemme – anche in giornate particolarmente impegnative come quella di sabato". I mezzi pesanti non potranno circolare oggi (1° agosto) dalle 16 alle 22, domani (2 agosto) dalle 8 alle 22 e domenica (3 agosto) dalle 7 alle 22, per limitare ulteriori congestionamenti.

Attenzione alla Liguria: rischio temporali - Come se il traffico non bastasse, anche il meteo non sarà clemente. Secondo le previsioni di iLMeteo.it, proprio la Liguria sarà tra le prime regioni a essere interessate da un peggioramento delle condizioni atmosferiche. Già dalle prime ore di sabato, si prevedono cieli coperti e rovesci sparsi, localmente a carattere temporalesco. L’instabilità si estenderà poi a buona parte del Nord Italia, coinvolgendo anche l’Emilia Romagna, la Lombardia e il Triveneto. Nel pomeriggio i fenomeni si sposteranno verso le zone interne della Toscana, l’alta Umbria e le Marche settentrionali. I venti saranno deboli e i mari poco mossi, ma la possibilità di piogge improvvise potrebbe creare disagi alla circolazione.

Un weekend da affrontare con prudenza - Tra partenze di massa, strade affollate e temporali improvvisi, il consiglio per chi si metterà in viaggio resta quello di partire informati, evitare le ore di punta e monitorare costantemente le condizioni del traffico e del meteo. Per la Liguria, crocevia fondamentale per le vacanze estive, sarà un banco di prova importante per viabilità, accoglienza e gestione dell’emergenza.

