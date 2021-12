Liguria, ecco il freddo e la prima neve: 11 centimetri sul Monte Settepani

Tutto come previsto, il freddo è arrivato in Liguria e ha portato con sè anche la prima neve a bassa quota. Alle ore 8 è scatta l’allerta gialla per neve sui versanti padani di Ponente (zona D, Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida). Al momento le precipitazioni interessano un po’ tutta la regione con i nivometri che segnalano dalla mezzanotte 11 centimetri a Monte Settepani (Osiglia, Savona) e 5 a Verdeggia (Triora, Imperia). Ma la neve è arrivata anche nell'entroterra genovese, sul passo del Faiallo la dama bianca ha fatto la sua prima apparizione stagionale.

Le piogge sono, invece, deboli, solo localmente moderate con cumulata oraria massima di 11 millimetri a Pizzeglio (Castel Vittorio, Imperia) dove, dalla mezzanotte si sono cumulati 39 millimetri.