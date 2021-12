Liguria, è arrivato il freddo. In Valle Stura, Savona e Valle Bormida allerta gialla per neve

di Redazione

Per la giornata di domani ancora condizioni di variabilità sulla Liguria con maggiori addensamenti a Levante con associati possibili rovesci

Il matelmpo, come era nelle previsioni, è arrivato. In tutta la Liguria si registra un vistoso calo delle temperature che in certe zone sono vicine allo 0.

Arpal ha emesso per la giornata di oggi l’ALLERTA METEO GIALLA PER NEVE che interesserà la zona D (versanti padani di Ponente, Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida).

Per oggi quindi tempo perturbato con precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere di rovescio, su tutta la regione. Cumulate areali fino a significative su A. Quota neve in rapido calo fino a fondovalle su D, temporaneamente fino a 400-700 m su parte occidentale di E, altrove su quote superiori ai 1000-1200 m. Su D si attendono accumuli nevosi deboli sulle tratte autostradali, fino a moderati sopra ai 600-700 m. Venti settentrionali tra forti e di burrasca con raffiche intorno ai 70-90 km/h su AB, forti rafficati su CDE.

