Liguria, ecco il docufilm "Alta Via – Storie di cielo, terra e mare": 440 km di bellezza paesaggistica attraverso le testimonianze dei protagonisti

“Alta Via - Storie di cielo, terra e mare” è un docufilm che, attraverso le testimonianze dei protagonisti, i volti degli attori Antonio Ornano e Manuel Zicarelli per la parte fiction e la voice over unica di Maurizio Di Maggio, descrive il viaggio lungo i 440 chilometri e più dell’Alta Via dei Monti Liguri e ci accompagna alla scoperta di un territorio. Un viaggio che racconta la bellezza e l’unicità delle “terre alte”, così vicine ma così poco conosciute da sfumare, nell’immaginario comune, in “terre di frontiera” intrise di libertà, e avventura. Un viaggio per sensibilizzare verso un turismo esperienziale, emozionale, slow, sostenibile.

L’Alta Via dei Monti Liguri è un percorso unico nel suo genere che si estende per oltre 440 km sullo spartiacque delle Alpi e degli Appennini liguri, linea di confine con le Regioni del Piemonte, dell’Emilia Romagna e della Toscana.

Alta Via è un filo multicolore che corre parallelo al mare, spina dorsale di mondi che qui intessono un arazzo di vite, volti, storie che si distillano nelle luci, nei colori, nei paesaggi, nei tempi di un tracciato fatto di tracce che si susseguono e inseguono le une con le altre, fino a fondersi in un “unicum” che il docufilm trasfigura in una esperienza di identità. Alta Via è stata sicuramente un mezzo “per andare in qualche posto” ma non è mai stata solo una via per spostarsi e oggi è un “luogo del cuore”: 440 chilometri e oltre di bellezza a 360° che si fanno cammino. Alta Via è’ una via sottile che divide e unisce il mare con le pianure del nord, è equilibrio tra cielo, terra e mare.

“Alta Via - Storie di cielo, terra e mare” è un lavoro di squadra durato 3 anni, prodotto dall’Associazione ILM di Pietra Ligure con la regia di Simona Berton, realizzato con il patrocinio di Regione Liguria, il contributo della Fondazione De Mari, del Comune di Pietra Ligure e dello sponsor tecnico Salewa Gruppo Oberalp spa e in collaborazione con l’Agenzia di marketing territoriale InLiguria e con Genova Liguria Film Commission. Media partner Radio Babboleo. Partner del tour di proiezioni estivo il marchio Cingomma.

Nel progetto, oltre a numerosi professionisti dell’audiovisivo e della comunicazione ligure, partecipano gli attori Antonio Ornano e Manuel Zicarelli. La voice over è di Maurizio Di Maggio. Le musiche originali sono del cantautore genovese f o l l o w t h e r i v e r e del producer Federico Malandrino.

Dopo la prima nazionale al Cinema Teatro Comunale “Guido Moretti” di Pietra Ligure del 17 giugno p.v., “Alta Via - Storie di cielo, terra e mare” sarà presentato in selezionate località liguri e, da settembre, anche in Piemonte, Val d’Aosta e Lombardia.

“Alta Via - Storie di cielo, terra e mare” è stato ufficialmente selezionato tra i documentari finalisti al Film Only Film Festival di Toronto e al Brussels Capital Film Festival, dove è risultato vincitore per il mese di aprile.