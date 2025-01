Liguria, ecco il Consiglio Superiore della Sanità: primo vertice in Regione

Si è svolto in Regione Liguria il primo incontro del Consiglio Superiore della Sanità, alla presenza del presidente della Regione Marco Bucci e dell’assessore alla sanità Massimo Nicolò. L’organismo, coordinato da Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’IRCCS Policlinico San Martino, si propone di offrire supporto strategico in ambito sanitario, con un ruolo consultivo mirato al miglioramento della qualità dei servizi.

Obiettivi– “L’obiettivo è quello di ottenere suggerimenti e consigli da chi conosce meglio di tutti le necessità del territorio e degli ospedali”, ha dichiarato l’assessore Massimo Nicolò. “Questi medici rappresentano un’importante risorsa per la Liguria. Matteo Bassetti avrà il compito di farsi portavoce di un gruppo che siamo pronti ad ascoltare anche con proposte e progetti concreti”.

Innovazione– Anche Matteo Bassetti ha espresso il proprio entusiasmo per il nuovo incarico: “Quella di istituire un consiglio della sanità è un’idea innovativa e vincente. Ringrazio il presidente Bucci e l’assessore Nicolò per la fiducia che hanno riposto in tutti noi. Lavoreremo con grande entusiasmo per il bene della Liguria, andando anche oltre le nostre competenze principali”.

Aree di intervento– Il Consiglio opererà su più fronti, tra cui chirurgia, diagnostica per immagini, emergenza urgenza, farmacologia, medicina interna, materno-infantile, oncologia, medicina territoriale, professioni sanitarie e veterinaria. L’obiettivo è fornire alla Regione suggerimenti pratici per ottimizzare i servizi sociosanitari e affrontare le sfide del territorio.

Composizione– Il Consiglio riunisce alcune delle figure più autorevoli della sanità ligure. Tra i membri figurano Salvatore Alongi (direttore distretto sociosanitario ASL 4), Eleonora Arboscello (responsabile Medicina Emergenza IRCCS San Martino), Alessandro Bonsignore (coordinatore Centro Regionale Trapianti), Lucia Del Mastro (direttore Oncologia IRCCS San Martino), Alberto Ferrando (pediatra e presidente APEL), Eva Podeschi (dirigente veterinaria ASL 1), Italo Porto (direttore Malattie Cardiovascolari IRCCS San Martino) e molti altri esperti.

Dichiarazioni– L’assessore Nicolò ha sottolineato l’importanza di questo organismo: “La sanità è una priorità per questa amministrazione e vogliamo affrontare ogni decisione con un approccio condiviso, basato sulle competenze. Nessuno meglio di questi esperti può aiutarci a rispondere alle esigenze del territorio”.

Collaborazione– Bassetti ha ribadito la volontà del Consiglio di operare in stretta collaborazione con le istituzioni: “Ci mettiamo a disposizione non solo per dare consigli, ma anche per portare avanti progetti concreti che possano migliorare la qualità della sanità in Liguria. Il nostro entusiasmo è massimo, e siamo pronti a lavorare in squadra”.

