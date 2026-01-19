Liguria e Sicilia le regioni dove si divorzia di più, a Bolzano i matrimoni più resistenti

La Liguria e la Sicilia risultano essere le regioni italiane con il maggior numero di divorzi in rapporto alla popolazione. Nel 2024, considerando anche gli scioglimenti delle unioni civili, le due regioni registrano 1,5 divorzi ogni 1.000 abitanti, superando il 12% delle 77.364 separazioni registrate a livello nazionale. Lo rileva l’ultimo rapporto dell’Istat sull’andamento dei matrimoni in Italia.

In Liguria i divorzi sono stati 2.225, di cui 537 giudiziali, 820 consensuali presso i tribunali, 228 consensuali con negoziazione assistita da avvocati e 640 consensuali presso lo stato civile. In Sicilia le separazioni totali sono 7.304, con 2.712 giudiziali, 2.746 consensuali presso i tribunali, 992 con negoziazione assistita e 854 presso lo stato civile.

A livello nazionale, il tasso di divorzi per 1.000 abitanti rimane stabile a 1,3, come nel 2023. La differenza territoriale tra Nord e Sud si sta progressivamente riducendo, con una tendenza alla convergenza dei livelli di separazioni. Al contrario, il valore più basso si registra nella provincia autonoma di Bolzano/Bozen, con 1 divorzio ogni 1.000 abitanti.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.