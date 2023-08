Liguria: due itinerari di "cammini religiosi" nel catalogo del ministero del Turismo

Il ministero del Turismo ha dato vita al Catalogo dei cammini religiosi italiani, in continua evoluzione e che vede al momento inseriti 63 percorsi distribuiti fra Abruzzo (4), Basilicata (4), Calabria (2), Campania (8), Emilia-Romagna (8), Friuli Venezia Giulia (2), Lazio (8), Liguria (2), Lombardia (11), Marche (6), Molise (6), Piemonte (5), Puglia (8), Sardegna (3), Sicilia (9), Toscana (11), Trentino Alto-Adige (5), Umbria (9), Valle d'Aosta (2), Veneto (5).

I percorsi che interessano la Liguria sono la Via Francigena, 1970 km condivisi con Valle d’Aosta; Piemonte; Lombardia; Emilia-Romagna; Toscana; Lazio, Campania, Basilicata e Puglia; e il Cammino di Sant'Agostino, 770 km che attraversano anche Lombardia e Piemonte. I siti di riferimento sono www.camminodiagostino.it e www.viefrancigene.org , mentre gli altri cammini religiosi si trovano sul link https://www.ministeroturismo.gov.it/catalogo-dei-cammini-religiosi-italiani/

"Il ministero del Turismo lavora per la sostenibilità ambientale. C'è un turismo che, per vocazione e per forma, è sostenibile ed è attento all'ambiente, anzi coniuga uomo e ambiente per un'esperienza unica: parliamo dei cammini e del cicloturismo. Ed è a questo specifico segmento che il ministero si è rivolto con l'azione del Fondo Unico Nazionale del Turismo (Funt) che con 5,8 milioni di euro finanzia i progetti di Campania, Puglia ed Emilia-Romagna che hanno l'obiettivo di valorizzare percorsi sostenibili". Così il ministro Daniela Santanchè commenta la firma dei decreti di concessione di finanziamento a valere sul Funt, a favore della Regione Campania, Puglia ed Emilia-Romagna.

"Gli obiettivi di mandato che mi sono posta - spiega Santanchè - consistono nel riuscire a destagionalizzare i flussi turistici e valorizzare tutti i tipi di turismo che l'Italia può offrire. Siamo una Nazione che in termini di opportunità e di accoglienza non è seconda a nessuno, dobbiamo sforzarci di andare oltre il turismo classico e valorizzare nuovi assetti e in questo senso anche il turismo sostenibile e a contatto con la natura rappresenta una realtà ed opportunità per molti".

Il ministero del Turismo - ricorda una nota - ha stanziato, in materia di sostenibilità, diversi fondi tra cui: • 4.5 milioni di euro per i cammini religiosi italiani; • 3.9 milioni di euro dal Fsc (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) del Piano Sviluppo e Coesione del ministero della Cultura, di cui il ministero del Turismo è beneficiario, destinati alla Via Francigena; • 5.9 milioni di euro dal Fsc del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della Cultura, di cui il ministero del Turismo è beneficiario, destinati ai Cammini religiosi di San Francesco, San Benedetto e Santa Scolastica; • 34 milioni di euro per i piccoli Comuni a vocazione turistica; • 25 milioni di euro per il turismo sostenibile; • 1.5 milione di euro dal Funt (Fondo Unico Nazionale per il Turismo) per il Progetto "Infrastrutturazione del Sistema integrato dei Cammini di Puglia"; • 2.5 milioni di euro dal Funt per l'Emilia-Romagna di cui 1 milione per il progetto di digitalizzazione (Data Science e Digital Twins - focus Slow Tourism) e 1.5 milioni per piste ciclopedonali e interventi di miglioramento dell'accessibilità dei cammini per una crescita sostenibile del turismo; • 1.8 milioni di euro dal Funt per il progetto di collegamento tra i Comuni di Alife, di Dragoni e di altri Comuni limitrofi nell'ambito dell'intervento di messa a sistema del cammino turistico culturale della via Francigena in Campania.