Liguria, dalla Regione quasi tre milioni per attivare corsi di formazione per Oss

GENOVA - Regione Liguria investe 2,9 milioni di euro per l’attivazione di 20 corsi di formazione destinati a 600 nuovi Operatori Socio Sanitari (OSS) in tutta la regione, con l’obiettivo di rafforzare il sistema sociosanitario ligure e creare nuove opportunità occupazionali qualificanti per i cittadini.





“Con questo intervento – spiegano l’assessore alla Formazione Simona Ferro, l’assessore alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo Marco Scajola e l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò – Regione Liguria prosegue nel rafforzamento del sistema di welfare e forma nuove figure professionali indispensabili per il funzionamento dei servizi alla persona. Si tratta di un’iniziativa che non solo risponde al fabbisogno crescente di personale qualificato, ma offre anche concrete prospettive occupazionali per i liguri disoccupati e inoccupati. La decisione di rifinanziare questi percorsi formativi è sostenuta dai risultati positivi ottenuti dalla prima edizione della misura, avviata nel 2023 e recentemente conclusa, che ha portato alla qualificazione di circa 450 persone e all’immediata assunzione di oltre il 50% dei partecipanti”.





I corsi, finanziati con risorse del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027, saranno distribuiti su tutto il territorio: 9 a Genova, 2 a Chiavari e 3 in ciascuna delle altre province (Imperia, Savona, La Spezia). Il percorso formativo, della durata complessiva di 1.000 ore, comprende lezioni teoriche, attività laboratoriali e tirocini professionalizzanti presso strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private. La partecipazione è completamente gratuita e la qualifica conseguita è riconosciuta a livello nazionale. I corsi sono destinati a residenti o domiciliati in Liguria, disoccupati o inoccupati, in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla normativa nazionale e regionale.





L’avviso è stato approvato a seguito dell’adozione delle nuove disposizioni nazionali sul profilo dell’operatore socio sanitario, recentemente definite in sede di Conferenza Stato-Regioni e recepite da Regione Liguria lo scorso 6 agosto. I progetti formativi dovranno essere presentati ad ALFA da parte degli organismi accreditati entro il 22 ottobre 2025.

