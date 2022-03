Liguria, da maggio i principali programmi Rai sul Canale 43 Uhf

di Redazione

A Genova in particolare è necessario togliere le limitazioni, laddove esistenti, per evitare che una parte della città non possa usufruire del servizio

Nel prossimo mese di maggio anche la Liguria sarà interessata alla ricanalizzazione delle frequenze prevista dal nuovo piano definito dall'Agcom e attuato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Un'operazione che riguarderà - in particolare - la ricezione di Rai 1, Rai 2, Rai 3 e Rai News 24.

La strutturazione degli impianti di ricezione e, soprattutto, dei centralini di antenna che in molti casi sono istallati nei condomini per ottimizzare la ricezione dei programmi televisivi è stata determinata dall'assetto frequenziale attualmente in uso, mentre con il passaggio al nuovo piano delle frequenze non sempre la semplice ri-sintonizzazione dell'apparato di ricezione è sufficiente ad avere la disponibilità dei nuovi contenuti.

In particolare, a Genova è necessario togliere le limitazioni - laddove presenti - alla ricezione del canale 43 UHF su cui saranno trasmessi i programmi principali della Rai. Tale attività va effettuata con sufficiente anticipo per evitare che una parte della popolazione possa trovarsi nell'impossibilità di usufruire del servizio Rai, anche perché saranno disattivati tutti gli impianti operanti in banda VHF a livello nazionale e pertanto i segnali provenienti da impianti collocati in altre regioni potrebbero non essere più ricevibili.