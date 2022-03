Liguria, Covid: calano ancora i contagi. Verso la zona bianca

di Redazione

Tra le vittime registrate c'è anche un uomo di 53 anni che era ricoverato all'ospedale di Pietra Ligure

In Liguria continua a calare il numeri dei positivi e degli ospedalizzati a causa del covid, ma il virus continua a uccidere, tra le vittime registrate c'è anche un uomo di 53 anni che era ricoverato all'ospedale di Pietra Ligure. I positivi sono sotto quota 13 mila, sono diventati 12924, 195 in meno rispetto a ieri. Gli ospedalizzati sono 260, 7 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Tra questi malati 16 sono in terapia intensiva (7 non sono vaccinati).

I morti segnalati, compreso il 53enne, sono 6. I decessi da inizio pandemia sono 5133.

I numeri dell'incidenza e dei posti letto in terapia intensiva e in area medica spingono la Liguria, se confermati nei prossimi giorni verso la zona bianca. Lo sostiene il governatore e assessore alla Sanità Giovanni Toti. "Per arrivare alla zona bianca - spiega Toti - è stata determinante la campagna vaccinale: ad oggi in Liguria sono stati somministrati complessivamente 3 milioni e 410.834 vaccini, pari al 98% di quelli consegnati. Dal primo marzo è iniziata anche la somministrazione del nuovo vaccino proteico Novavax: sono 441 le persone che lo hanno scelto. Certo, non si tratta di grandi numeri, ma non dobbiamo dimenticare che oggi la stragrande maggioranza dei liguri è vaccinata, moltissimi anche con la dose booster e quindi l'opzione Novavax riguarda i pochi che non hanno fatto neppure una dose di vaccino: considerato che 1.277.807 liguri sono stati vaccinati con almeno una dose, parliamo di poco più di 200 mila persone, anche meno se consideriamo chi non ha potuto vaccinarsi per motivi di salute".