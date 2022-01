Liguria, Covid: ancora in aumento ricoverati. Si va verso l'arancione

di Matteo Angeli

Sono 557 i pazienti ricoverati in tutta la Liguria.Il maggior numero di contagi si è verificato alla Spezia (526) seguita da Genova (511)

Sono 1.276 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.323 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.906 tamponi antigenici rapidi, per un totale di 6.229 test, meno di un terzo rispetto a ieri. Numeri che fanno pensare che la Liguria possa entrare in zona arancione nei prossimi giorni.

Il maggior numero di contagi si è verificato alla Spezia (526) seguita da Genova (511), Imperia (155) , Savona (71) e il Tigullio (13).

Aumentano ancora gli ospedalizzati: sono 557 (+15) di cui 47 i ricoveri in terapia Intensiva (uno in meno rispetto a ieri).

Sono 557 i pazienti ricoverati in tutta la Liguria (15 in più rispetto a ieri) di cui 47 in terapia intensiva: di questi 35 non sono vaccinati. Al San Martino si registrano 70 ricoverati (6 in terapia intensiva), al Galliera 112 ricoverati (6 in terapia intensiva), al Gaslini 17 ricoverati (1 in terapia intensiva), 69 al Villa Scassi (6 in terapia intensiva), 3 al Micone, 21 a Sestri Levante e 4 a Lavagna.

I decessi segnalati sono quattro: due donne di 91 e 86 anni e due uomini di 56 e 87 anni.

In isolamento domiciliare ci sono 412 persone in più. In tutto, tra isolamento e quarantene sono a casa quasi 25 mila persone. Nelle ultime ore sono state somministrate 944 dosi di vaccino. A oggi le dosi booster somministrate sono 475.147