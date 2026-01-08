Liguria: confermata intesa tra Regione e Associazione Nazionale Forestali

Questa mattina il vicepresidente della Regione Liguria, Alessandro Piana, ha ricevuto negli uffici regionali una delegazione dell’Associazione Nazionale Forestali (ANFor) in occasione della consegna del calendario ANFor 2026. All’incontro hanno partecipato Ezio Zancanella, presidente della sezione ligure di ANFor, e Italo Franceschini, vicepresidente per le regioni del Nord.





L’incontro ha ribadito il solido rapporto di collaborazione tra Regione Liguria e ANFor, sancito da un protocollo di intesa biennale, che ha reso la Liguria la prima regione italiana a sottoscrivere un accordo tecnico-culturale con l’associazione. Tra le attività previste vi sono l’accertamento dei boschi da seme, dei vivai forestali, dei boschi vetusti e delle piante monumentali, oltre a iniziative di prevenzione, formazione e divulgazione ambientale rivolte anche alle scuole.





Nel corso dell’incontro è stato annunciato che il 26 gennaio sarà presentato presso Regione Liguria il Rapporto sulle Foreste del RaFFLiguria, a conferma dell’impegno congiunto per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio forestale regionale. I rappresentanti di ANFor hanno ringraziato il vicepresidente Piana per la costante attenzione e disponibilità dimostrata verso l’associazione e le sue attività.

