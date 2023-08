Liguria: Ciclovia Tirrenica, al via progetto del tratto Diano Marina - San Bartolomeo al Mare

Via libera dal comune di Diano Marina al progetto definitivo per la realizzazione del nuovo tratto di Ciclovia Tirrenica tra via Villebone e San Bartolomeo al mare. Il tracciato, che si svilupperà sul sedime dell’ex ferrovia, si inserisce nel primo stralcio del lotto prioritario della ciclovia tirrenica in Liguria, che comprende il tratto compreso tra Cervo (confine con Andora) e Diano Marina (all’altezza dell’incrocio stradale via Rovere/via Sanzio) per un tragitto di circa 7 chilometri e un investimento di circa 6,7 milioni di euro, finanziati principalmente dal Pnrr.

“Con questo passaggio aggiungiamo un nuovo tassello alla Ciclovia Tirrenica, che nel Ponente è già in uno stadio avanzato di realizzazione, permettendo ai ciclisti di percorrere in sicurezza gli oltre 28 chilometri che separano Imperia da Ospedaletti – dichiara l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone – Il via libera di diano marina al progetto definitivo arriva perfettamente nei tempi richiesti dal Pnrr, e la scelta del Comune di far passare il tracciato sull’ex sedime ferroviario invece che sul mare, come era stato ipotizzato in un primo momento, permetterà di procedere più velocemente con i lavori. Ma anche nel resto della Regione il progetto della Ciclovia tirrenica procede nel pieno rispetto dei tempi: abbiamo in programma di aggiudicare tutti gli appalti del lotto prioritario entro il 30 ottobre di quest’anno, due mesi in anticipo rispetto alla scadenza del 31 dicembre 2023 indicata dall’Unione Europea, nonché di avviare tutti i cantieri entro arile 2024”.

Il progetto di percorso ciclabile tra via Villebone e San Bartolomeo al Mare si inserisce nella più ampia Ciclovia Tirrenica, il collegamento ciclabile di oltre 1200 chilometri che si svilupperà tra Ventimiglia e Roma; il Liguria il tracciato toccherà 77 Comuni e tre parchi naturali, collegando Sarzana al confine con la Francia. Il primo lotto prioritario ligure, che conta 5 stralci funzionali (uno nel Levante e quattro nel Ponente) prevede un investimento di 30,3 milioni di euro, di cui 19,3 milioni di euro su fondi PNRR, 6 milioni di euro da risorse statali e 5 milioni di euro stanziati dal Fondo Strategico Regionale. Recentemente la Regione ha ottenuto dal Ministero delle Infrastrutture un ulteriore finanziamento, pari a circa 3,6 milioni di euro a valere sui fondi F.O.I. (Fondo Opere Indifferibili), tramite il quale risulterà possibile procedere alla aggiudicazione entro quest’anno sia dei lavori di cui al progetto in argomento sia dei lavori relativi alla tratta San Bartolomeo al mare / Diano Marina già approvati ma anch’essi originariamente non dotati di copertura finanziaria. Entro fine anno la Regione procederà all’aggiudicazione di tutti gli stralci funzionali (da Imperia a Andora e da Sarzana al confine toscano) del Lotto prioritario Ligure della Ciclovia tirrenica.