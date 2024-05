Liguria, ciclismo: Coppa del Mondo UCI di Mountain Bike dal 10 al 12 maggio a Finale Ligure

La Uci Mountain Bike World Series ha scelto la Liguria come unica tappa italiana della Coppa del Mondo di Enduro e E-Enduro: si apre infatti qui il calendario 2024 in una delle location storiche per il circuito mondiale, il finalese, costantemente presente ai vertici degli eventi internazionali di Enduro da ben diciassette anni.

"La Liguria è stata nominata Regione Europea dello Sport 2025, ma la Coppa del Mondo permetterà di valorizzare la nostra terra e le sue meraviglie davanti a migliaia di persone già quest'anno - dichiara l'assessore regionale allo Sport Simona Ferro - Il ponente ligure è un'area profondamente legata per storia, tradizione e morfologia agli sport su due ruote e più generalmente alle attività outdoor: non a caso in questi anni ha già ospitato grandi manifestazioni e la zona è una meta ricercatissima per il turismo sportivo. Un territorio davvero ideale per praticare gli sport all'aria aperta a stretto contatto con la natura e immersi in paesaggi mozzafiato".

L'Enduro vedrà i concorrenti impegnati su 5 prove speciali per un totale di 56km di gara e 2.570m di dislivello negativo con la spettacolare ultima prova speciale a picco sul mare su Varigotti, la DH Uomini. La gara E-Enduro, invece, sarà composta da 9 prove speciali di cui ben tre Power Stage complete con diverse sezioni anche in salita, per un totale di 84 km e 3.570 m di dislivello in discesa.

"La sinergia con tutti gli operatori e associazioni del territorio è fondamentale per dare continuità a questo percorso di promozione turistica - commenta il vicesindaco di Finale Ligure Andrea Guzzi - che oltre alla parte outdoor e sportiva coinvolge tutte le nostre altre ricchezze dal mare fino all'entroterra".