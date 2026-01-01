Liguria, Bucci: "2026 anno di lavoro, opportunità e scelte concrete per cittadini e imprese"

Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha rivolto ai cittadini i suoi auguri di Capodanno, delineando obiettivi concreti per il 2026. «Il futuro non si aspetta, si prepara con il lavoro, le competenze e le scelte giuste», ha sottolineato, invitando tutti a costruire insieme una regione più forte, inclusiva e orientata alle opportunità.

Futuro e opportunità – Bucci ha evidenziato la necessità di creare una Liguria in cui «i giovani possano trovare lavoro e prospettive, le imprese possano crescere e innovare, e sanità, servizi e infrastrutture continuino a migliorare». Secondo il presidente, la qualità della vita «non è uno slogan: è una scelta quotidiana, fatta di decisioni concrete e consapevoli».

Responsabilità – «Governare significa scegliere ogni giorno, assumendosi la responsabilità delle decisioni», ha dichiarato. Bucci ha ricordato quanto fatto nel 2025 e ha promesso impegno e determinazione per il nuovo anno, puntando a trasformare le idee in fatti concreti.

Pace e comunità – Il presidente ha anche richiamato un valore fondamentale: la pace. «Non è qualcosa di lontano o astratto, la costruiamo tutti i giorni, nei rapporti, nel lavoro e nelle comunità», ha spiegato.

Impegno comune – «Continueremo a lavorare con orgoglio per questa terra straordinaria», ha aggiunto Bucci, sottolineando l’importanza di camminare insieme per ottenere risultati. «Il 2026 sarà un anno di lavoro, impegno e trasformazione delle idee in fatti».

Auguri – «Auguro a tutti voi un 2026 di salute, lavoro, serenità e fiducia. Buon anno a tutti!» ha concluso il presidente.





