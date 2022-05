Liguria, autostrade: A26 con scambio careggiata, per rientrare in Lombardia e Piemonte prendere A7

di Redazione

La situazione resterà tale "fino al ripristino delle condizioni di sicurezza nella galleria prevista nel corso della prossima settimana"

Procedono le indagini da parte dei tecnici di Autostrade per valutare gli interventi di ripristino da realizzare nella galleria Monacchi in A26 in carreggiata nord danneggiata da un mezzo pesante andato in fiamme ieri.

Le fiamme hanno causato "estesi danneggiamenti sia strutturali che impiantistici" alla galleria, fa sapere Aspi. Al momento il traffico che da Genova è diretto verso Alessandria/Vercelli transita su una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta e la situazione resterà tale "fino al ripristino delle condizioni di sicurezza nella galleria prevista nel corso della prossima settimana", spiega Autostrade che suggerisce agli automobilisti di "percorrere la A7

Genova-Milano per rientrare in Lombardia e Piemonte e se possibile programmare la partenza in tarda serata al fine di evitare le fasce orarie di maggior traffico. La Direzione di Tronco ha previsto il potenziamento del numero di squadre in servizio di viabilità a supporto degli utenti".