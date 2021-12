Liguria, arriva il maltempo: allerta gialla per temporali a Genova e Levante

di Edoardo Cozza

La protezione civile dirama il bollettino: da questa sera e fino alle 11 di domattina rischio per le forti piogge

Nuova ondata di maltempo prevista in Liguria: la protezione civile regionale ha diramato un allerta di codice giallo per temporali e forti piogge nelle zone B, C ed E, ovvero: Città metropolitana di Genova esclusa valle Stura, Provincia della Spezia, costa savonese fino a Noli.

Sotto osservazione i bacini piccoli e medi di centro-levante: motivo per cui, date le previsioni sulle precipitazioni che dovrebbero esserci dalla serata e per tutta la notte, è stato aggiornato il bollettino con l'allerta gialla per le aree che saranno interessate dal maltempo.