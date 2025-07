Liguria, allerta gialla per temporali sul Levante: attesi rovesci e mare mosso nella notte

Una nuova perturbazione è in arrivo sulla Liguria e porterà con sé instabilità soprattutto nella parte orientale della regione. L’Arpal ha emesso un’allerta gialla per temporali su Zona C (Levante ligure), valida dalle 2 alle 10 di lunedì 28 luglio.

Nel resto della regione, la probabilità di fenomeni intensi resta bassa, ma non si escludono rovesci isolati, specie nelle zone interne del Centro-Ponente.

Già dal pomeriggio di oggi è previsto un aumento della nuvolosità medio-alta a partire dal Ponente, con i primi effetti della perturbazione in arrivo. Durante la notte, i rovesci potrebbero intensificarsi, interessando prima i rilievi interni e poi spostandosi verso la costa e il Levante, dove non si escludono temporali forti e localizzati.

Il peggioramento, tuttavia, sarà piuttosto rapido: dalla mattinata di lunedì sono previste ampie schiarite sul Centro-Ponente, mentre a Levante le nubi resteranno più compatte, con residui fenomeni soprattutto sulle aree appenniniche fino al primo pomeriggio.

Anche il mare sarà protagonista: atteso molto mosso a Levante per l’effetto dell’onda lunga di libeccio, mosso altrove.

La Sala Operativa Regionale resterà attiva per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, sarà pubblicato un monitoraggio aggiornato in tempo reale sul sito ufficiale della Protezione Civile regionale: allertaliguria.regione.liguria.it. Per seguire l’evoluzione meteorologica in tempo reale si possono consultare: omirl.regione.liguria.it (da PC), App Meteo3R (da smartphone)

Si raccomanda prudenza, in particolare nei comuni costieri del Levante e lungo i corsi d’acqua, nelle prossime ore.





