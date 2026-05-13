Liguria, allarme mareggiata per giovedì 14 maggio: scattano misure di sicurezza
di R.C.
1 min, 3 sec
Le condizioni del mare potrebbero provocare situazioni di pericolo soprattutto nelle aree di Genova, Savona e Imperia
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