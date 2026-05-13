Liguria, allarme mareggiata per giovedì 14 maggio: scattano misure di sicurezza

Per la giornata di domani, giovedì 14 maggio 2026, è stata diramata un’allerta per mareggiata di forte intensità lungo le coste liguri. Le condizioni del mare potrebbero provocare situazioni di pericolo soprattutto nelle aree di Genova, Savona e Imperia, dove sono attese onde particolarmente violente e raffiche sostenute. A seguito dell’avviso, il Comune di Genova ha attivato l’ordinanza comunale n. 09/2017, predisposta per tutelare la sicurezza pubblica durante eventi meteo marini estremi.



Le restrizioni previste - Per tutta la durata dell’emergenza saranno in vigore alcune limitazioni e misure preventive: stop alla sosta nelle aree vicine al mare, comprese strade litoranee, moli e pontili; divieto di balneazione e di utilizzo di barche, gommoni e altri natanti; obbligo di mettere al sicuro oggetti e strutture leggere che potrebbero essere trascinati dal vento o dalle onde, come sdraio, attrezzature da spiaggia e piccole imbarcazioni.



Le raccomandazioni delle autorità - La Protezione Civile invita la popolazione a mantenersi lontana dal litorale per tutta la giornata di giovedì, in particolare durante la mattinata e le prime ore del pomeriggio, quando il fenomeno dovrebbe raggiungere la massima intensità.

Le disposizioni potrebbero essere prorogate o aggiornate in base all’evoluzione delle condizioni meteo nelle prossime ore.