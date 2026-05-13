Michele, i Trilli, Carlo Denei e il Gruppo Folk domenica a Palazzo Ducale per la Compagna

Domenica 17 maggio alle ore 15:30 nel Cortile Maggiore di Palazzo Ducale l'associazione A Compagna offre alla cittadinanza lo spettacolo "A-o Paxo in zeneize" (A Palazzo Ducale in genovese). Tema, la Grande Genova compie 100 anni!

Ingresso gratuito con disponibilità di 160 posti a sedere

"Tutti gli anni per festeggiare San Giorgio, Santo Patrono dei Genovesi (23 aprile), A Compagna organizza uno spettacolo che vuol riproporre momenti della tradizione genovese con danze e canti dialettali in costume, musiche genovesi e liguri e intrattenimenti in genovese. L’evento di quest’anno vuole ricordare la nascita della Grande Genova avvenuta il 1° gennaio 1926 con l’unione al comune di Genova di 19 comuni limitrofi. In questo modo il comune di Genova passò da 335.000 a 580.000 abitanti. Questo cambiamento non fu del tutto gradito agli abitanti che ancora oggi rimpiangono la precedente situazione di autonomia" spiega il presidente Franco Bampi.

Animeranno lo spettacolo:

Michele Maisano (Michele): ospite d’onore, illustre genovese, celebrato cantante; nella sua lunga carriera, non ha mai dimenticato la sua terra che sempre amato, anche nei momenti di maggior successo internazionale.

I Trilli: rifondati da Vladi, il figlio di Pippo Zullo, portano in giro le più belle melodie tanto amate dai genovesi ed altre ne propongono. Vladi, con la sua voce, fa così rivivere la memoria di un Gruppo che, con Pucci e Pippo, seppe avvicinare anche i giovani alle armonie ed ai testi del canto genovese.

Carlo Denei: comico per nascita (Cavalli Marci) nonché autore di testi televisivi a livello nazionale, ha sempre espresso, con il suo personalissimo cabaret, un grande amore per la sua città raccontando, attraverso irresistibili personaggi, usi, costumi e caratteristiche dei genovesi.

Gruppo folcloristico Città di Genova: una realtà che opera sul territorio da più di 110 anni e che, da sempre, ci ricorda e celebra le nostre tradizioni popolari di piazza: le antiche danze e i vecchi canti mai dimenticati.

"Lo spettacolo è realizzato con la partecipazione gratuita di tutti gli artisti e con il contributo di “Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura” che A Compagna volentieri ringrazia" conclude Bampi.

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