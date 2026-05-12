Genova, nel periodo estivo impegnati 35 mezzi in più di Amiu

Per affrontare le criticità legate alla raccolta dei rifiuti e allo spazzamento urbano, il Comune di Genova punta a rafforzare il servizio nei mesi estivi con l’impiego di almeno 35 mezzi aggiuntivi di Amiu. L’annuncio è arrivato in consiglio comunale dall’assessore all’Ambiente e al Ciclo dei Rifiuti, Silvia Pericu, intervenuta dopo le numerose segnalazioni arrivate dai Municipi nelle ultime settimane.

Nei primi giorni di maggio, infatti, in diversi quartieri della città erano stati registrati problemi legati a cassonetti pieni, rifiuti accumulati sui marciapiedi e ritardi nello svuotamento. Una situazione resa ancora più evidente durante il ponte del Primo Maggio e poi gestita anche in occasione dell’Adunata nazionale degli Alpini, quando il servizio era stato temporaneamente potenziato per riportare la situazione sotto controllo.

Secondo quanto spiegato dall’assessore, il calo dell’efficienza è stato causato anche dagli accordi sindacali che prevedono, nella giornata del 1° maggio, la presenza del personale su base volontaria. Questo avrebbe comportato una riduzione delle squadre operative, con difficoltà nel recuperare rapidamente il servizio durante il successivo fine settimana.

Per evitare nuovi disagi, il Comune ha deciso di mantenere attive anche per l’estate le unità aggiuntive introdotte nei giorni dell’Adunata. I mezzi supplementari saranno impiegati sia per la raccolta dei rifiuti urbani sia per il potenziamento dello spazzamento stradale.

Nel frattempo continuano anche le segnalazioni relative all’abbandono di rifiuti ingombranti accanto ai cassonetti. Tra gli episodi citati dall’assessore c’è quello di corso Perrone, dove alcuni cittadini sono stati sanzionati dopo aver lasciato frigoriferi e altri materiali in strada. Pericu ha sottolineato come, nei momenti di rallentamento del servizio, aumentino spesso anche i comportamenti scorretti da parte di chi approfitta della situazione per disfarsi illegalmente di oggetti voluminosi.

Il tema era arrivato in Aula grazie a un’interrogazione presentata dalla consigliera comunale di Vince Genova, Anna Orlando, che aveva chiesto alla Giunta quali misure urgenti intendesse adottare per fronteggiare quella che aveva definito una situazione emergenziale nella gestione dei rifiuti cittadini.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.