Stasera Benvenuti in Liguria tra Masone e Campo Ligure all'insegna di prodotti tipici e curiosità

Il mercoledì è la serata di Benvenuti in Liguria: il format tv di Telenord dedicato alle cose buone e belle dei 234 comuni regionali. Tappa settimanale dedicata alla Vallestura con particolare riferimento ai comuni di Masone e Campo Ligure.

A partire dalle 20.30 assieme al Cucinosofo, Sergio Rossi, e con la partecipazione dei sindaci, uno spaccato d'entroterra genovese con sottolineatura speciale alle attività che animano i paesi e al centro di supporti pubblici importanti per mantenere alte le saracinesche.

Dunque, nel racconto, spiccheranno i prodotti dolciari come i crumiri di Masone o la revzora di Campo Ligure che proverà a preparare, anche, l'assessore regionale Alessio Piana. Ma spazio ulteriore sarà riservato alla storia locale del ferro, della filigrana e a ulteriori sorprese di un territorio che si scopre sempre più turistico. Un orgoglio speciale, la storia di due giovani tornati in valle dopo un percorso ristorativo d'altissimo livello.

Tra sette giorni, Benvenuti in Liguria approderà a Pieve di Teco e Borgomaro. Appuntamento alle 20.30 su Telenord e in streaming telenord.it.

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