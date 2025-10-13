Liguria alla Settimana Europea delle Regioni: sostenibilità e cooperazione al centro del dibattito

La Liguria porta la propria voce in Europa. Da oggi, la Regione partecipa attivamente alla Settimana Europea delle Regioni e delle Città, il principale appuntamento annuale dell’Unione Europea dedicato alle politiche regionali e urbane. L’evento, ospitato a Bruxelles, rappresenta un'importante occasione di confronto tra istituzioni, territori e stakeholder di tutta Europa.

"Condividere esperienze, costruire sinergie e promuovere modelli innovativi per affrontare le sfide globali: è questo lo spirito con cui la Liguria prende parte all’edizione 2025 della Settimana Europea – ha dichiarato il presidente Marco Bucci –. In un contesto segnato da cambiamenti climatici, transizioni economiche e trasformazioni sociali, il confronto tra regioni è fondamentale per costruire un futuro sostenibile e inclusivo".

I temi al centro del dibattito - La delegazione ligure sarà protagonista in diversi seminari e workshop, con focus su:

Programmazione europea post-2027 : martedì 14 ottobre la Liguria parteciperà al seminario dedicato al futuro della politica di coesione, portando il proprio contributo sulle esigenze dei territori e sulle esperienze di utilizzo dei fondi UE.

Sport e inclusione nelle aree rurali : all’Inclusive Future Sport Lab, i rappresentanti liguri interverranno su progetti che promuovono l’attività fisica come strumento di coesione sociale anche nei contesti meno urbanizzati.

Cooperazione transfrontaliera: mercoledì 15 ottobre, focus sulla proposta di regolamento BRIDGEforEU, pensata per migliorare la qualità della vita nelle regioni di confine, favorendo mobilità, servizi condivisi e progetti congiunti tra territori europei



Un’occasione strategica - Per la Regione Liguria, la partecipazione alla Settimana Europea è parte di una strategia più ampia di internazionalizzazione e rafforzamento delle politiche territoriali, che guarda a Bruxelles come a un alleato fondamentale per promuovere innovazione, sostenibilità e cooperazione.

"La Liguria è pronta a giocare un ruolo attivo in Europa – conclude Bucci – condividendo buone pratiche e costruendo alleanze per affrontare insieme le grandi sfide del nostro tempo".

