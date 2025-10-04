Liguria, 10 milioni alle imprese per investire nelle rinnovabili: bando al via il 17 novembre

La Regione Liguria lancia un nuovo bando da 10 milioni di euro per sostenere le imprese che vogliono investire in energie rinnovabili. Le domande si potranno presentare dal 17 al 29 novembre 2025 tramite il portale Filse.
Il bando, inserito nel programma PR FESR 2021–2027, è rivolto a tutte le imprese liguri:
-
Microimprese: investimenti minimi da 20 mila euro
-
PMI: investimenti da almeno 60 mila euro
-
Grandi imprese: tra 100 mila e 1,5 milioni
Per le micro, piccole e medie imprese è previsto un sostegno fino all’88% dell’investimento tra contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati. Le grandi imprese potranno accedere a finanziamenti agevolati fino all’80%, con tasso all’1,5%.
Sono ammessi impianti per l’autoconsumo da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, geotermico, biomassa ecc.), sostituzioni e riconfigurazioni degli impianti esistenti, pompe di calore collegate a fonti rinnovabili.
L’assessore all’Energia Paolo Ripamonti e il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana sottolineano che si tratta di un’azione concreta per favorire l'efficienza energetica: «Con questa misura allarghiamo il raggio anche alle grandi imprese, proseguendo il percorso che ha già sostenuto 180 realtà liguri nella prima edizione del bando».
La modalità offline per preparare le domande sarà disponibile dal 3 novembre alle ore 14.