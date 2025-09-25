Ligure suicida assistito in Svizzera, Cappato (Associazione Coscioni) rilancia la richiesta di una legge. Le volontarie: "Morto con grande dignità"

Un ligure di 79 anni, affetto da una grave malattia neurodegenerativa che lo aveva reso completamente immobilizzato e dipendente da terzi, è morto nei giorni scorsi in una clinica di Zurigo ricorrendo al suicidio assistito, che in Svizzera è un settore che raggiunge punte di alta tecnologia, come nel caso della capsula ad azoto 'Sarco' (nella foto).

L'uomo aveva chiesto mesi fa al sistema sanitario ligure di poter accedere alla procedura prevista dalla sentenza della Corte Costituzionale, ma non aveva ricevuto risposta dopo una visita effettuata in luglio.





Ad accompagnarlo in Svizzera sono state due volontarie dell’associazione Soccorso Civile, Roberta Pelletta e Cinzia Fornero, nell’ambito di un'azione di disobbedienza civile sostenuta dall’associazione Luca Coscioni. Il lungo viaggio — durato oltre 10 ore — è stato estenuante per il paziente, che poteva comunicare solo tramite il pollice su un tablet.





"Alla fine ci ha detto grazie, era assolutamente convinto della sua scelta", ha raccontato una delle volontarie.





Marco Cappato ha denunciato pubblicamente il caso: "Quest’uomo avrebbe avuto diritto a morire nel suo Paese. È stato costretto a un calvario che lo Stato avrebbe dovuto evitargli". Ha inoltre ribadito la necessità di approvare una legge regionale che garantisca tempi certi e procedure trasparenti per accedere legalmente al suicidio assistito, come già previsto dalla Corte Costituzionale. In Liguria, secondo Cappato, sono sei le persone che hanno fatto richiesta ma non hanno ancora ricevuto risposta.





Le volontarie hanno espresso sentimenti di rabbia e vergogna per un sistema che, a loro dire, ignora le condizioni reali di chi soffre: "Parlare è facile per chi sta in piedi. Ma chi non può più muoversi e nemmeno respirare autonomamente dovrebbe poter decidere sul proprio corpo e sulla propria vita".

