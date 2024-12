Ligure Illustre del 2024: Cristina Bolla, presidente Genova Liguria Film Commission, premiata da Bucci, Piciocchi e Menini

Cristina Bolla, Presidente della Genova Liguria Film Commission e del Centro Studi Amadeo Peter Giannini, è stata insignita del prestigioso riconoscimento "Ligure Illustre 2024". Il premio è stato consegnato alla Bolla durante una cerimonia alla presenza del Presidente dell'Associazione Liguri nel Mondo, Mario Menini, del Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, e del Sindaco di Genova FF, Pietro Piciocchi.

Il premio "Ligure Illustre", conferito annualmente, è dedicato a chi si è distinto in ambito professionale e sociale, sia a livello nazionale che internazionale. Il premio consiste in un "cigno d'argento in filigrana", simbolo dell'eccellenza ligure.

Cristina Bolla è stata premiata per il suo impegno in numerosi ambiti, tra cui la comunicazione, l’organizzazione di eventi, e la promozione del territorio ligure. Oltre a ricoprire incarichi di rilievo nel mondo della cultura e del cinema, è una delle figure di spicco nell’ambito del cineturismo, disciplina che unisce il turismo alla settima arte. Con la sua esperienza in marketing turistico e accoglienza, è da anni docente in questi settori, e si occupa anche di progettazione per lo sviluppo economico, culturale e enogastronomico della Liguria.

Il suo impegno si estende anche a livello nazionale, con la sua partecipazione alla Commissione per l’internazionalizzazione delle Film Commission del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo (MiBACT) e al Coordinamento delle Film Commission presso la Direzione Cinema dello stesso Ministero. Inoltre, Cristina Bolla è stata membro di giuria per il Key Awards di Milano, un importante riconoscimento nell’ambito della pubblicità italiana, di cui ha ricevuto il premio nel 2022.

La sua passione per il cinema e il suo impegno nell'educazione audiovisiva sono testimoniati anche dalla sua collaborazione con il Premio La Pellicola d’Oro, dove è membro di giuria e relatrice durante i principali festival del cinema.