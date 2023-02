Ligorna, gran colpo di mercato: arriva la firma di Luca Rizzo, ex Sampdoria

Colpaccio di mercato per il Ligorna, che dal mercato degli svincolati pesca Luca Rizzo, ex centrocampista della Sampdoria.

Un arrivo di altissimo profilo per la mediana se si considerano, oltre alle doti tecniche, anche le sue presenze tra i professionisti: 61 presenze in Serie A, 45 in Serie B e 77 in Serie C. Per lui esordio in Serie A nel 2014, quando subentrò a Roberto Soriano nella sfida tra il Sassuolo e la Sampdoria.

Le parole di Rizzo:

"Mi ha convinto sicuramente il progetto, così come le parole e la fiducia del Presidente Saracco e del Direttore Ricci. Vogliono crescere e per me questa è una cosa importante. In questi giorni mi sono allenato con la squadra e ho trovato un clima molto sereno e piacevole. Il campionato sta andando bene, spero di integrarmi al meglio e il prima possibile. Il nostro obiettivo sarà quello di fare più punti possibile di qui alla fine della stagione, puntando alla posizione di classifica più alta possibile, per poi divertirci verso la fine del campionato".