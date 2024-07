Levanto: treni straordinari notturni il 25 e 26 luglio per la "Festa del Mare"

In occasione della serata conclusiva della Festa del Mare di Levanto di giovedì prossimo 25 luglio, Regione Liguria ha chiesto ed ottenuto da Trenitalia anche per quest'anno due treni speciali notturni. Nel dettaglio si tratta del Regionale 94106 in partenza venerdì 26 luglio da Levanto alle 01:22 e arrivo a Genova Brignole alle 02:40 e il Regionale 94109 in partenza sempre venerdì 26 da Levanto alle 00:43 e arrivo a Sarzana alle 01:30. Entrambi i treni effettueranno fermate in tutte le stazioni intermedie.

"Anche per quest'anno Trenitalia, che ringrazio nuovamente, ha accolto la richiesta del territorio e verranno quindi istituiti due treni straordinari per agevolare l'afflusso alla serata conclusiva di una festa che dal 1969 attira sempre migliaia di visitatori nelle bellissima Levanto per ammirare tutte gli eventi che culminano con la deposizione della corona di fiori al centro dell golfo e con lo spettacolo dei fuochi di artificio", ha detto l'assessore regionale ai Trasporti Augusto Sartori.