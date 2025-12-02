Leonardo porta in Liguria “Crescere Insieme”: nasce la nuova filiera nazionale degli elicotteri

Fa tappa in Liguria Crescere Insieme, il programma con cui Leonardo punta a costruire una filiera nazionale per gli elicotteri civili, valorizzando le eccellenze industriali del territorio e riducendo la dipendenza dalle forniture estere. Oltre un centinaio le imprese liguri presenti all’evento ospitato nella Sala Colombo della Regione Liguria, alla presenza del consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana e dell’assessore all’Energia Paolo Ripamonti.

“Entrare nella filiera di Leonardo significa agganciare una catena del valore con un orizzonte trentennale, capace di generare occupazione qualificata, investimenti e innovazione nel nostro territorio”, ha sottolineato Piana. Il consigliere ha evidenziato come il programma non si rivolga soltanto ai fornitori tradizionali dell’aerospazio e della difesa: “Leonardo guarda anche a imprese di altri settori che possiedono competenze tecnologiche trasferibili. Un’opportunità importante per la Liguria, che vanta una forte tradizione nella meccanica, nei materiali innovativi, nell’elettronica, nelle lavorazioni di precisione e nell’ICT”.

La Divisione Elicotteri di Leonardo acquista ogni anno componenti e servizi per circa 3 miliardi di euro, il 65% dei quali oggi proviene da fornitori internazionali. Crescere Insieme mira a riportare in Italia una quota significativa delle forniture critiche e ad alto contenuto tecnologico, potenziando così autonomia strategica e competitività del sistema industriale nazionale.

“L’obiettivo del programma è ampliare la base di fornitura italiana sui componenti strategici, rafforzando la resilienza dell’intera filiera”, hanno spiegato Piero Rancilio, responsabile del programma per la Divisione Elicotteri, e Diego Michielan, manager della Direzione Acquisti. “La collaborazione strutturata tra una grande impresa e le PMI permette di generare innovazione concreta: molte aziende stanno acquisendo nuove competenze, intraprendendo percorsi di crescita tecnologica e industriale e affacciandosi al mercato aerospace”.

Il programma è già stato avviato in diverse regioni italiane. Dalla prima fase di scouting, che ha coinvolto circa 700 imprese, Leonardo ha selezionato 150 aziende qualificate per i passaggi successivi: 12 progetti sono già in elaborazione o in negoziazione avanzata. L’azienda supporta i partner coprendo parte dei costi di certificazione dei prodotti sulle piattaforme, contribuendo allo sviluppo tecnologico e al collaudo, e garantendo commesse al termine dell’investimento.

