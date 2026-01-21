Transport

Leonardo lancia “Crescere Insieme” per rafforzare la filiera italiana del volo verticale

Obiettivo una filiera industriale italiana in grado di supportare la progettazione e la realizzazione di componenti chiave per gli elicotteri civili del gruppo

Rafforzare la supply chain nazionale del volo verticale, riducendo la dipendenza dall’estero e valorizzando le competenze tecnologiche delle imprese italiane: è questo l’obiettivo del progetto “Crescere Insieme” di Leonardo, promosso dalla Divisione Elicotteri e presentato in occasione dell’evento Sace “Energie per il futuro dell’export”.

L’iniziativa punta a consolidare una filiera industriale italiana in grado di supportare la progettazione e la realizzazione di componenti chiave per gli elicotteri civili del gruppo, coinvolgendo le imprese del territorio come veri e propri partner di sviluppo.

Secondo quanto spiegato da Piero Rancillo, responsabile del progetto per la Divisione Elicotteri, “Crescere Insieme” rappresenta un modello win-win: da un lato amplia le capacità di ricerca e innovazione di Leonardo, rafforzando qualità e competitività dei prodotti; dall’altro consente alle aziende coinvolte di accrescere know-how e portafoglio tecnologico in settori strategici per il Paese, favorendo anche la crescita sui mercati internazionali.

Attualmente la Divisione Elicotteri acquista ogni anno forniture per circa 3 miliardi di euro, di cui il 65% da fornitori internazionali. Il programma mira a riportare in Italia una quota significativa di forniture critiche, i cosiddetti bottleneck items: componenti ad alto contenuto tecnologico e strategico, potenzialmente realizzabili anche da imprese non ancora attive nel comparto Aerospazio & Difesa, grazie alle competenze presenti nel sistema industriale nazionale.

La fase di scouting ha già coinvolto oltre 750 imprese distribuite in 10 regioni – Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Campania e Puglia – individuate con il supporto di Regioni, distretti industriali, associazioni di categoria e Confindustria.

