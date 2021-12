Leivi, ritrovato l'anziano disperso nei boschi: ad allertare i soccorritori le sue grida di aiuto

di Marco Innocenti

L'uomo è stato trovato in stato confusionale e con una leggera ferita ad una caviglia ma sta bene. Ricoverato per accertamenti all'ospedale di Lavagna

E' stato ritrovato in stato confusionale ma in buone condizioni l'anziano che si era perso nella serata i ieri, venerdì, nei boschi intorno a Leivi. Le ricerche erano partite già in tarda serata con vigili del fuoco, 118 e personale del soccorso alpino impegnati per diverse ore a battere il territorio palmo a palmo.

Alla fine, qualcuno ha avvertito le urla di aiuto dell'uomo e l'ha rintracciato. Aveva solo un lieve ferita ad una caviglia ma è stato condotto all'ospedale di Lavagna per gli accertamenti.