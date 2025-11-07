Lecce, TPL scolastico: incontro tecnico in Provincia per monitoraggio servizi

Il presidente facente funzioni della Provincia di Lecce Fabio Tarantino ha presieduto, nella sala consiliare di Palazzo dei Celestini a Lecce, un tavolo tecnico di confronto con i dirigenti scolastici degli Istituti superiori della provincia, i sindaci e i rappresentanti delle aziende di trasporto, al fine di monitorare l’andamento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale scolastico, ad oltre un mese dalla loro attivazione.

Obiettivo dell’incontro promosso dall’Amministrazione provinciale, al quale hanno preso parte anche la consigliere provinciale con delega al Diritto allo Studio Ines Cagnazzo, il dirigente del Servizio Trasporti Roberto Serra, con il funzionario Gabriele Tecci, era quello di monitorare l’andamento dei servizi di TPL scolastico ed esaminare eventuali problematiche.

Nel corso dell’incontro, ampiamente partecipato, sono state raccolte le segnalazioni da parte dei presenti rispetto ad alcune criticità, legate principalmente a problemi di allineamento tra gli orari delle corse dei servizi di trasporto e quelli di entrata/uscita dagli istituti scolastici. Si provvederà, dunque, a valutare eventuali azioni risolutive e di ottimizzazione degli orari, nell’ambito dell’attuale contratto con i vettori.

Sono, inoltre, stati esaminati aspetti ed esigenze specifiche che saranno oggetto di attenta analisi da parte degli uffici provinciali, anche al fine del loro inserimento negli atti di pianificazione di bacino, che la Provincia sarà tenuta a effettuare, in coerenza con il Piano Triennale dei Trasporti recentemente approvato dalla regione Puglia, in previsione della prossima gara dei servizi di TPL (dovranno essere affidati a partire dal gennaio 2027).

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.