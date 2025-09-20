"Le perle di Genova": da un'antica ricetta un gioiello culinario

Un piccolo tesoro della tradizione gastronomica del ristorante San Giorgio: le Perle di Genova. Un nome evocativo, che racconta sin da subito il loro valore, non solo per il palato, ma anche per la memoria e l’identità di un ingrediente come il pesto.

Ed ecco il giovanissimo chef Guillermo Busceni alle prese con l'antica ricetta della signora Teresa.





Un segreto di famiglia - Le Perle di Genova nascono da una ricetta tramandata E custodita gelosamente. Una preparazione riservata ai giorni di festa? Il suo tesoro è il pesto, racchiuso in una pasta a base di farina e patate. Una sorta di gnocco prezioso. Il condimento verde per eccellenza, preparato secondo la tradizione è all'interno e non all'esterno. Una cottura veloce di circa due minuti e poi subito nel piatto pronte per diventare un'esplosione di gusto...Le Perle di Genova sono una storia da assaporare, un gioiello culinario da custodire.

