Le liste delle elezioni che interessano solo ai politici, ma con ricadute su cittadini di 67 comuni

Si chiamano elezioni metropolitane. Sono finalizzate a eleggere sindaci, assessori o consiglieri comunali delle 67 realtà municipali del genovesato. Coloro che saranno indicati faranno parte del consiglio metropolitano. E' l'ente che ha sostituito, appunto, la vecchia Provincia. Alle urne non vanno i cittadini, bensì tutti coloro che fanno parte dei comuni e ciascun esponente, in riferimento al paese o alla cittadina d'appertenenza, ha un proprio peso differente da un altro.

A risultare ponderante saranno le scelte dei consiglieri del Comune di Genova nonostante l'ente metropolitano si occupi di materie portanti per territori extra capoluogo.

Si vota il 5 d'ottobre con il centro sinistra che parte in vantaggio per avere, appunto, la maggioranza su Genova, ma non così certo di un esito scontato.

Ecco i nomi:

Lista per la Città Metropolitana (centro destra)

Altobelli Patrizia Consigliere del Comune di Sant’Olcese, Armanino Albino Consigliere del Comune di Sestri Levante, Bo Carla Consigliere del Comune di Lavagna, Borghi Valeria Consigliere del Comune di Santo Stefano d’Aveto, Botta Daniela Consigliere del Comune di Serra Riccò, Candiloro Maria Concetta Consigliere del Comune di Casarza Ligure, Capurro Dario Consigliere del Comune di Recco, Collorado Giovanni Sindaco del Comune di Castiglione Chiavarese, Falcone Vincenzo, Consigliere del Comune di Genova, Frisone Daniele Consigliere del Comune di Torriglia, Gandolfo Carlo Sindaco del Comune di Recco, Merlin Maria Giuseppina Consigliere del Comune di Ronco Scrivia, Pastine Giuseppe Consigliere del Comune di Santa Margherita Ligure, Pastorino Flavia Consigliere del Comune di Masone, Podestà Fabrizio Consigliere del Comune di Ne, Repetto Laura Consigliere del Comune di Busalla, Ricci Elisabetta Sindaco del Comune di Rapallo, Rossi Andrea Consigliere del Comune di Cogorno.

Coalizione Progressista per Genova Metropolitana (centro sinistra)

Bozzo Ilaria Consigliere del Comune di Sori, Bruzzone Filippo Consigliere del Comune di Genova, Bruzzone Rossella Consigliere del Comune di Masone, Campora Giancarlo Sindaco del Comune di Campomorone, Caruso Patrizia Consigliere del Comune di Bogliasco, Caversazio Guglielmo detto “Gulli” Sindaco del Comune di Santa Margherita Ligure, Chiappe Ivano Consigliere del Comune di Davagna, Chiarotti Claudio Consigliere del Comune di Genova, Damonte Stefano Consigliere del Comune di Cogoleto, Franceschi Simone Sindaco del Comune di Vobbia, Ghio Francesca Consigliere del Comune di Genova, Gilli Lorenzo Consigliere del Comune di Bogliasco, Grondona Maria Grazia Consigliere del Comune di Mignanego, Mesmaeker Marco detto “Mes” Consigliere del Comune di Genova, Picollo Adriana Consigliere del Comune di Busalla, Repetto Paola Consigliere del Comune di San Colombano Certenoli, Stagnaro Giovanni Sindaco del Comune di Casarza Ligure, Taddei Eleonora Consigliere del Comune di Castiglione Chiavarese.

