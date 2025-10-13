Lavoratori green introvabili: in Liguria e in mezza Italia si rischia il blocco della transizione ecologica

Nel 2024, quasi 2,2 milioni di lavoratori con competenze green sono risultati introvabili in Italia, secondo un’analisi di Confartigianato presentata alla Settimana per l’Energia e la Sostenibilità. Il 49,4% delle figure professionali previste dalle aziende – su un totale di oltre 4,4 milioni – non è stato reperito, sollevando un serio allarme per il futuro della transizione ecologica.

Il presidente di Confartigianato, Marco Granelli, lancia l’allarme: “Rischiamo una transizione verde senza lavoratori green”. Il problema tocca in particolare le piccole imprese e l’artigianato, dove oltre il 62% delle figure richieste non si trova.

In Liguria, il tasso di irreperibilità raggiunge il 51,2%, tra i più alti in Italia, con difficoltà simili registrate anche in Emilia-Romagna, Toscana e Veneto. A livello provinciale, punte critiche si rilevano a Trento (58,4%) e Cuneo (58,3%).

Granelli chiede una riforma urgente della formazione tecnica, con focus su ambiente ed efficienza energetica, e il potenziamento delle politiche attive per il lavoro, incluso il sostegno all’apprendistato. “Servono azioni concrete ora – afferma – o lasceremo vuoti centinaia di migliaia di posti che potrebbero rappresentare un’opportunità straordinaria per i giovani”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.