Lavagna si prepara alla Torta dei Fieschi: 700 kg di dolce e un salto nel Medioevo

Lavagna si appresta a rivivere la magia della Torta dei Fieschi, storica rievocazione medievale che ogni anno attira migliaia di visitatori. La manifestazione, in programma il 14 agosto, celebra il fastoso matrimonio tra il conte Opizzo Fieschi e Bianca de Bianchi, avvenuto nel lontano 1230.





A impersonare i due nobili quest'anno saranno Emanuele Panesi, 27 anni, progettista industriale, nei panni del conte, e Serena Curotto, 28 anni, laureata in Scienze Biologiche, nel ruolo della sposa.





La giornata sarà scandita da cortei storici, danze, musiche medievali e spettacolari duelli cavallereschi, che culmineranno nella distribuzione della gigantesca torta da 700 chili, realizzata da sei pasticceri di Lavagna.





Come da tradizione, per ottenere una fetta del dolce non basta acquistare un biglietto: uomini e donne riceveranno tagliandi di colore diverso con nomi scritti sopra, e solo trovando la persona del sesso opposto con lo stesso nome si potrà accedere alla tanto ambita degustazione.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.