Lavagna, il sindaco uscente Mangiante si ricandida con il supporto del centrodestra

Il sindaco di Lavagna uscente Gian Alberto Mangiante ha annunciato la sua ricandidatura alle elezioni comunali dell'8 e 9 giugno con una lista civica sostenuta dal centrodestra. Nel 2019 Mangiante, di professione revisore contabile, venne eletto primo cittadino del Comune nel Levante di Genova commissariato per mafia per oltre due anni e in dissesto economico. Nell'arco di cinque anni il debito complessivo della civica amministrazione è passato da oltre 13 a 2 milioni e l'obiettivo dell'attuale Giunta è azzerarlo entro il 2024.





"Non è stato affatto scontato per me decidere di proseguire, ma in questa fase ho cercato di ragionare più come cittadino che come amministratore. - spiega Mangiante - Nonostante le tante difficoltà, io e la mia squadra, abbiamo iniziato e sviluppato un lavoro importante, di riqualificazione e reperimento di svariati contributi e fondi dovendo risanare il dissesto del Comune. Questi, sono stati solo alcuni dei risultati raggiunti ed in poco tempo. Risultati che hanno riportato la nostra città alla normalità finanziaria".