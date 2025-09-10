Lascito solidale: il 18 settembre a Palazzo Tursi incontro nel segno della "Gigi Ghirotti"

Giovedì 18 settembre 2025, alle ore 16:45, il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi a Genova ospiterà l’incontro pubblico “Un gesto di cura e amore: il lascito solidale”, promosso dalla Fondazione Gigi Ghirotti Genova ETS, con il patrocinio del Consiglio Nazionale del Notariato e del Comune di Genova, in collaborazione con il Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Genova e Chiavari.





L’iniziativa si inserisce nel contesto della Giornata Internazionale del Lascito Solidale e nasce per promuovere la cultura del testamento solidale come gesto di responsabilità civile, sostegno al bene comune e forma concreta di supporto agli enti del Terzo Settore. Un’occasione di confronto tra istituzioni, professionisti e cittadini per approfondire una tematica ancora poco conosciuta ma di grande valore sociale.





Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali della sindaca Silvia Salis, del professor Franco Henriquet, presidente della Fondazione Gigi Ghirotti, del presidente del Consiglio Notarile di Genova e Chiavari Michele Biagini, e della consigliera nazionale del Notariato e presidente della Fondazione Italiana del Notariato Rosaria Bono.





Seguiranno gli interventi tecnici delle notarie Alessandra Donato e Marinella Gloria Casarino, insieme al dott. Maurizio Astuni, commercialista esperto in enti del Terzo Settore. La dott.ssa Emanuela Di Pietro, presidente del Comitato Testamento Solidale, presenterà invece la campagna nazionale attualmente in corso sul tema. A concludere l’incontro sarà una testimonianza personale, seguita dall’intervento finale del vicepresidente della Fondazione Ghirotti, avv. Stefano Rossi.





«Il lascito solidale è un atto che va oltre la vita – ha dichiarato il professor Franco Henriquet – perché rappresenta un gesto d’amore e di fiducia verso la comunità, capace di dare continuità alle cure e al sostegno. Un gesto che può garantire il futuro di molti progetti di assistenza e solidarietà».





Anche la sindaca Silvia Salis ha sottolineato il valore dell’iniziativa: «Credo che giornate come queste abbiano una grande importanza perché servono a far conoscere un’opportunità spesso poco considerata. Ci sono molti modi per sostenere associazioni come la Gigi Ghirotti nel qui e ora, ma pensare a come essere parte attiva anche nel “dopo di noi” è un atto di altruismo e generosità che può continuare a fare la differenza».

