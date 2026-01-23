Landini: "La democrazia esiste grazie al ruolo della classe operaia"
di Redazione
"Il Paese non perda la memoria sul fatto che la democrazia esiste e si è rafforzata grazie al mondo del lavoro e al ruolo decisivo che la classe operaia ha dato". Lo ha detto il segretario nazionale della Cgil Maurizio Landini all'ex Ilva di Genova per commemorare il 47^ anniversario dall'assassinio del sindacalista Guido Rossa da parte delle Brigate Rosse. "Non è un caso che la crisi della democrazia che stiamo vivendo coincide con un aumento della precarietà, dello sfruttamento e della svalorizzazione del lavoro - ha proseguito Landini -. E' evidente che oggi non solo ricordiamo Guido Rossa e il suo sacrificio, ma soprattutto abbiamo ben presente che per poter rafforzare davvero la democrazia c'è bisogno di rimettere al centro il lavoro, i diritti nel lavoro e la centralità della persona".
