La Spezia si stringe attorno ad Aba, Telenord in diretta per il funerale

La Spezia rende omaggio a Abanoub Youssef, lo studente ucciso venerdì scorso all'interno dell'istituto professionale Domenico Chiodo della Spezia. Centinaia di persone hanno seguito il feretro nel percorso, aperto da alcuni sacerdoti copti, tra l'obitorio e la cattedrale di Cristo Re dove si tengono le esequie. La famiglia, sulla scalinata della Chiesa dei santi Andrea e Cipriano, mostra le foto di Abanoub con le ali d'angelo mentre più in basso la madre viene sorretta a braccia dai fratelli, gli zii del diciottenne. Sotto di loro tantissimi ragazzi e ragazze, mentre in strada si accalcano decine di cittadini comuni a rispettosa distanza. Vengono distribuiti fiori bianchi, come bianche sono le vesti dei sacerdoti copti giunti da diverse parti d'Italia per officiare la funzione, che Telenord segue in diretta.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.