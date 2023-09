La Spezia, sabato 16 settembre torna la Notte Bianca, il sindaco Peracchini: "Un bel modo di salutare l'estate"

Sabato 16 settembre il Comune della Spezia, in occasione della Golfo dei Poeti Cup che si svolge dal 9 al 17 settembre, ha organizzato la Notte Bianca. Una kermesse di eventi, occasioni di incontro e festeggiamento per vivere il centro città fino a notte e che proporrà un ricco programma a base di musica, animazioni, spettacoli per grandi e piccini, dj set, musical e molto altro.

“La Notte Bianca alla Spezia è un’altra bella occasione di divertimento che abbiamo voluto organizzare per salutare l’estate – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - Ci prepariamo all’autunno e all’inverno con tante altre novità. La Spezia è una città viva, in crescita che non smetterà di fornire occasioni culturali e di intrattenimento per tutte le fasce d’età come una città come la nostra, che sta facendo del turismo uno dei suoi potenziali, deve essere in grado di fare.”

Dalle 19.30 la città inizierà ad animarsi grazie alle “Farfalle luminose” che attraverseranno le vie del centro. Alte figure angeliche dalle ampie ali illuminate da led percorreranno le vie del centro città, creando un contesto magico e incantato. Le artiste volteggeranno nell’aria e saranno accompagnate da un avvenente carro con musica di complemento e una acrobata con esibizioni e figure al cerchio.



Dalle ore 19:30 in Piazza Cavour l’incredibile show di magia e di bolle dedicato ai più piccoli con il Mago Panna, meglio conosciuto anche come il “bidello” di Italia 1, che intratterrà il pubblico presente con un fantastico spettacolo di bolle e di magia.

A seguire il tribute live a Frozen intitolato “Anna ed Elsa – La regina ed il suo regno di ghiaccio”. Un Musical ispirato all’omonimo cartone animato di grande successo, uno spettacolo di grande impatto visivo e sonoro, sia per le scene recitate e cantate, sia per le scenografie, progettate e ricostruite sul ledwall, con bellissimi effetti scenici, che permetteranno ai bambini, di rivivere il sogno nel mondo delle favole. Il tutto è interpretato da attori e cantanti professionisti, che con le loro esibizioni musicali e recitate, creeranno un’atmosfera magica e suggestiva. Al temine gli attori in costume saranno disponibili per scattare selfie con i bambini.

In Piazza Mentana, apertura musicale dalle ore 19:30 con Samuele Borsò, cantante e chitarrista fingerstyle, ha suonato in migliaia di concerti in tutta Italia. Ha vinto anche l'Acoustic Guitar Meeting di Sarzana.

Alle ore 21.40 l’animazione e magia comica di Kagliostro, un originale show man che, con uno stile unico, fonde umorismo e fantasia coinvolgendo in prima persona il pubblico che lo assiste per tutto lo show. Con la sua comicità serrata, abbinata a esilaranti giochi di prestigio lascia increduli gli spettatori e produce tante grandi risate.

Alle ore 23 gli “80 Trash Party”, ci portano indietro nel tempo; quattro musicisti che uniscono pop, funk, rock e dance nelle rivisitazioni delle migliori hit italiane degli anni 80. Uno spettacolo da vivere tutto d'un fiato e cantare abbandonando ogni pudore! 80 Trash Party, il tributo assoluto agli splendidi anni ’80

Dalle ore 21:30 in Piazza Verdi DJ set e animazione con Mitch ,Ylenia e Fabio Liuzzi di Radio 105, protagonisti del programma radiofonico “Tutto esaurito”. Un’ondata di energia e divertimento per il pubblico, gadget ufficiali di Radio 105.