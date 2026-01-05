La Spezia, ripartono il 7 gennaio iscrizioni a corso 'Specialisti del trasporto'

Con la ripresa delle attività dopo la pausa natalizia, da martedì 7 gennaio riaprono le iscrizioni al corso “Specialista del Trasporto”, promosso dalla Scuola Nazionale Trasporti e Logistica nell’ambito del Programma regionale Formare per Occupare, in collaborazione con Triacca Trasporti.

Il percorso formativo è rivolto a persone interessate a intraprendere una carriera nel settore della logistica e dei trasporti e che desiderano acquisire competenze tecniche strutturate, direttamente collegate alle reali esigenze delle imprese.

Lo Specialista del Trasporto è una figura operativa polifunzionale, destinata a operare nei reparti operativi delle aziende di trasporto e logistica. Il corso fornisce le competenze necessarie per svolgere attività centrali per il settore, tra cui la movimentazione delle merci, l’utilizzo di mezzi e attrezzature, la gestione delle procedure operative e il lavoro in contesti organizzativi complessi.

Il profilo in uscita integra competenze trasversali riconducibili a diversi ambiti professionali – magazzino, piazzale, terminal e trasporto su strada – rispondendo alla crescente domanda di personale qualificato e versatile da parte delle imprese del settore.

Tra i contenuti distintivi del percorso figurano anche competenze ad alta specializzazione, come la scorta tecnica ai trasporti eccezionali, insieme a una serie di strumenti abilitanti che rendono il profilo particolarmente competitivo nel panorama della formazione tecnico-operativa.

